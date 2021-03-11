صور.. أزياء لأصحاب جسم المثلث المقلوب

جدة - نرمين السيد - وأصحاب الجسم الذى على شكل مثلث مقلوب هم الذين يظهر لديهم الجزء العلوى من الجسم أكبر من السفلى، ويحتاجون إلى ملابس تضمن الحصول على التوازن بين الجزء العلوى والسفلى.

وينصح هؤلاء بتجنب ارتداء الملابس المطبوعة أو المزينة بأى نقوش بالجزء العلوى من الجسم أو الملابس التى تقوم بتحديد الأكتاف أو منحها شكل أكبر.

ويحتاج هؤلاء إلى اختيار ملابس بفتحة صدر الـ V أو الـ U التى تقلل من عرض الأكتاف وتطيل النصف العلوى من الجسم.

أما بالنسبة للأكمام فهى تلعب دورا كبيرا فى الحصول على شكل رائع ومثالى يتناسب بالأخص مع المرأة بجسم المثلث المقلوب، فيجب الابتعاد عن اختيار الأكمام المنفوشة أو المطرزة، لأنها يمكن أن تزيد من عرض الأكتاف، ويفضل تجربة النصف كم أو الطويلة، التى تمنح مرتديتها مظهرا أنيقا.

وعند رغبة هؤلاء فى ارتداء الملابس الرسمية سواء القمصان أو الجواكيت يجب أن تكون محاكية للأكتاف الطبيعية وذات قصة محددة عند الخصر، أما بالنسبة للبلوفرات تعد الأنواع ذات الكم القصير من الأمام والطويل من الخلف من القصات المناسبة.

وبالنسبة للبلوزات والتيشرتات الواسعة والطويلة تعد هى الأفضل لدى هؤلاء لأنها تنسدل على الجسم بنعومة وتختفى نحافته الزائدة.