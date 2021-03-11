مواصفات هاتف موتورولا الجديد

جدة - نرمين السيد - ويسمى الهاتف الجديد "Moto G10 Power" الذى يتميز ببطارية عملاقة تدوم حتى مدة طويلة، حيث تأتى بطاريته بقوة 6000 ميللى أمبير فى الساعة. وتأتى شاشته بقياس 6.5 بوصة وبدقة 720 × 1600 بيكسل ومن نوع IPS LCD، وفقا لموقع "gizchina". ويتمتع تصميم الهاتف بقدرته على مقاومة الرذاذ بمعيار IP52، بالإضافة إلى كاميراته الرباعية حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعرات أخران بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية تأتى بدقة 20 ميجابيكسل. ويتوفر الهاتف بلونين هما الرمادى والأزرق الفيروزى، ويكون متاحا بسعر 135 دولار.

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