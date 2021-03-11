أجمل صور لـ التايوانية شوهوا

جدة - نرمين السيد - وتألقت شوهوا فى عالم الأزياء والموضة، حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء بـ تايوان.

ودخلت عالم الغناء وانضمت إلى فرقة الفتيات الكوريات جى أيدال، وأصبحت أصغر عضوة وصوت بالفريق.

عندما كانت صغيرة ، كانت تشاهد الممثلين على شاشة التلفزيون ما جعلها تفكر في أن تصبح مشهورة في يوم من الأيام، وبالفعل حققت ذلك بتألقها فى عالم الغناء وعرض الأزياء.

وتتمتع التايوانية شوهوا بإطلالاتها الهادئة التى تلتفت حولها قلوب متابعيها بالإضافة إلى ملامحها الجميلة المميزة.

وكانت تسعى منذ صغرها لتحقيق حلمها لتصبح مغنية، ودخلت مدرسة الفنون ووجدت المطربين والممثلين الذين كانت تحبهم كلهم درسوا فى قسم المسرحيات، كما تجيد التمثيل والنحدث باللغة الكورية والصينية.