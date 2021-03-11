فيديو.. الصينيون يحتفلون بالربيع وسط الزهور والأشجار

جدة - نرمين السيد - وتتفتح زهور الحدائق فى الصين بصورة تجذب الأنظار خلال تلك الفترة من العام، لذلك يلجأون إلى الاستمتاع بالمناظر الخلابة للزهور والأشجار المنتشرة فى الحدائق والشوارع. وتبدأ أزهار العديد من النباتات والأشجار التفتح منذ بداية فبراير حتى أبريل. وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يرصد تفتح الزهور فى الشوارع واحتفال الصينيون بتلك الأجواء وفقا لما جاء فى "بيوتيفل تشاينا".

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