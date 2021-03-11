تويتر يطرح ميزة جديدة لهواتف أندرويد وآيفون

جدة - نرمين السيد - وأوضحت تقارير صحفية عالمية استعدادات تويتر لطرح ميزة فائقة الدقة لكل مستخدمى هواتف أندرويد وآيفون.
وتسمح تويتر بتحميل صور فائقى الدقة من نوع "4 كى" المحملة من تطبيقات الهاتف المحمول الأخرى، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا".
ويمكن من خلال تحديث "تويتر" الجديد من تحميل صور عالية الجودة، بدقة تصل إلى 4096×4096 بيكسل، بدلا من دقة الصور "2 كى" بمعدل 2048×2048 بيكسل.
وللحصول على تلك التقنية يجب الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية المتعلقة بحساب تويتر، والذهاب إلى استخدام البيانات واختيار تحميل صور عالية الجودة.
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