اخترع شريط الكاسيت وجعل الموسيقى فى متناول الجميع.. من هو لو أتينس؟

جدة - نرمين السيد - يذكر أن لو أوتنيس، هولندى الأصل، وهو مهندس ومخترع، ولد يوم 21 يونيو عام 1926 في Duizel وتوفى يوم 6 مارس سنة 2021.

وعن حياته العملية فقد تم توظيف أوتنيس – Ottens في شركة Philips طوال حياته المهنية.

وعُين لو أوتينس، عام 1963 رئيسًا لتطوير المنتجات في الفرع البلجيكى لشركة Philips Eindhoven في هاسيلت بمنطقة لومبورغ، واستطاع خلال هذه الفترة تطوير شريط الكاسيت بمساعدة فريقه، وبعدها حقق الكاسيت نجاحًا كبيرًا ورواجًا فى كل بلدان العالم، وجعل الموسيقى فى تناول الجميع.

وتمكن أوتنيس بعد ذلك من تطوير ملفات الصوت الكبيرة للغاية التي كانت تُستخدم مع مسجلات الأشرطة فى ذلك الوقت، وطور الكاسيت وجعلها أصغر بكثير وأكثر سهولة في الاستخدام والتداول.