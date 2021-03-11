لنشره محتوى غير لائق.. المحكمة الباكستانية تأمر الحكومة بحظر تيك توك

جدة - نرمين السيد - وأعلنت جيهانزيب محسود، التى مثلت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات فى القضية، أن محكمة عليا فى مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد قالت إنها أمرت بالحظر، بعد أن قال أحد أصحاب الشكوى إن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى "تيك توك" ينشر محتوى غير لائق.

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