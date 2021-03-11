مدارس يابانية تطالب الفتيات بشهادة تثبت أن لون شعرهن طبيعى

جدة - نرمين السيد - وناشدت المدارس اليابانية طالباتهم بتقديم شهادة تثبت أن لون شعرهن طبيعى ولن يتم استخدام أى صبغات تغير لونه. وجاء وفقا لموقع "اليابان بالعربى" أن نصف المدارس الثانوية فى طوكيو تطالب الطالبات ذوات الشعر المموج أو الأسود بتقديم شهادات تؤكد أن شعرهن لم يتم صبغه. وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية إلى اهتمام 79 مدرسة من بين 177 مدرسة ثانوية فى طوكيو بشهادات توقعها أولياء الأمور، لالتزامها بقواعد صارمة بشأن لون الشعر والإكسسوارات والمكياج والزى الرسمى. وذكر الموقع أن "مجلس التعليم فى طوكيو أخبر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن شهادات الشعر ليست إلزامية، بينما تقول 5 مدارس فقط من أصل 79 مدرسة أن الطالبات غير مطالبات بتقديمها".

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