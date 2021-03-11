شاومى تسعى لطرح هاتفها الجديد القابل للطى Mi Mix 4 Pro Max

جدة - نرمين السيد - ويسمى ذلك الهاتف الجديد "Mi Mix 4 Pro Max" الذى سيأتى بتصميم قابل للطى على غرار هاتفى Galaxy Z Fold2 من سامسونج، وMate X2 من هواوى، وفقا لموقع "gsmarena".

ومن المتوقع أن تزود شاومى الهاتف الجديد بشاشات قابلة للطى من إنتاج شركة TCL China Star الصينية لصناعة الإلكترونيات، بدلا من تلك التى تصنعها شركة Samsung Display.

وتكون الشاشة بقياس 8.03 بوصة عند فتحها كجهاز لوحى إلى جانب شاشة ثانوية بقياس 6.38 بوصة.

ويحتوى الهاتف على مستشعر كاميرا كبير بجانب عدسة مكبرة قادرة على التقريب بقوة 10x، بالإضافة إلى تمتعه ببطارية كبيرة ذات تقنية شحن سريع.