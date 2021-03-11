الأحد .. الأرض على موعد مع ذروة شهب جاما نورميدس 2021

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فى بيان أصدره اليوم، إن "جاما نورميدس" تعد من زخات الشهب الضعيفة حيث تنتج 6 شهب بالساعة، وتنشط سنويا من يوم 25 فبراير إلى 28 مارس، وتحدث ذروتها فى الفترة من 13 إلى 15 مارس من كل عام.

وأضاف أن شهب "جاما نورميدس" تحدث داخل حدود كوكبة( نورما)، وهى كوكبة صغيرة ترى فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية، وستكون هناك فرصة لرؤية الشهب من أى مكان فى العالم عندما تكون نقطة انطلاق الشهب قرب ألمع نجم فى نورما مرتفعة فوق الأفق.

وأوضح أنه بالتزامن مع ذروة شهب "جاما نورميدس" سيكون القمر فى مرحلة هلال بداية الشهر مما سيترك السماء مظلمة، وسيكون أفضل وقت للرصد بعد منتصف الليل وستبقى بعد ذلك نشطة حتى طلوع الفجر.

ونصح المتخصصين وهواة الفلك للحصول على نتائج أفضل لرصد ومتابعة تلك الشهب بأن يكون الرصد من مكان مظلم مفتوح بعيدًا عن التلوث الضوئى ( وليس من البيت) ويتم الرصد بالعين المجردة بمراقبة الأفق الجنوبى بدون الحاجة لاستخدام المناظير أو التلسكوبات، لأن مجالات رؤيتها ضيقة جدًا بالنسبة للشهب، مرجحا بأن تكون الشهب فى أفضل أحوالها قبل الفجر بفترة وجيزة، عندما تكون نقطة إشعاعها فى أعلى مستوياتها، إلا أنها فى معظم العواصم العربية ستبقى منخفضة قريبة من الأفق.

يذكر أن زخات الشهب تحدث عندما تمر الأرض عبر الحطام المتناثر عن المذنبات والكويكبات وبمرور الوقت، تتوزع قطع الحطام الشبيه بالحصى فى تجمعات على طول مدى الجسم الأصلى حول النظام الشمسى، وتشاهد كشريط من الضوء عندما تصطدم بالغلاف الجوى للأرض، وعادة ما تحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و100 كيلومتر.

وخلال أيام معينة من العام، تمر مدى الأرض عبر حطام كثيف مرتبط بالمذنبات أو الكويكبات التى تنفث كميات كبيرة من المواد الصلبة إلى الفضاء، وهذا يؤدى إلى حدوث زخات شهابية تكرر سنويا عندما تمر الأرض بنقطة معينة فى مدارها حيث تعبر حطام معين.

ويمكن تمييز الشهب المرتبطة بأى زخات شهب معينة عن غيرها لأن مساراتها تبدو وكأنها تشع للخارج من نقطة مشتركة فى السماء، والتى تشير إلى الاتجاه الذى جاءت منه، هذا لأن جزيئات الحصى فى أى حطام معين تتحرك فى نفس الاتجاه تماما تقريبا عندما تعبر مدى الأرض، وتضرب الأرض من نفس الاتجاه تقريبا وبنفس السرعة.