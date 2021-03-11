أبل تخفض من إنتاج iPhone 12 mini

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك القرار بعد إصدار قرار مسبقا بتخفيض معدلات الإنتاج إلى 11 مليون وحدة.

وتعمل أبل على تخفيض إنتاج جميع أجهزة آيفون الإجمالية بنسبة 20٪، مقارنة بخططها المعلنة فى شهر ديسمبر الماضى، وتشمل معظم الأجهزة الصادر بحقها هذا القرار من الهاتف المصغر، وهو أرخص هاتف فى تشكيلة آيفون 12 الحالية، وفقا لموقع "gsmarena".

ومن المتوقع أن تنتج أبل نحو 75 مليون وحدة من أجهزة آيفون بما فى ذلك طرازات سلسلة آيفون 12 والأقدم منها، وذلك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

ويعد ذلك المعدل أقل من التقديرات الأولية لشركة أبل، حيث طلب فى أوخرا العام الماضى بتوفير 96 مليون هاتف، ولكنها عادت وطلبت من الموردين التوقف عن إنتاج مكونات الهاتف المصغر وتأمين المكونات المهمة للإصدارات الأكبر بتشكيلة آيفون 12، ووفقا لخطة آبل فقد انخفض معدل إنتاج هاتف iPhone 12 mini، بنسبة 70% من إجمالى معدل إنتاج سلسلة آيفون 12.