طريقة تحضير بان كيك البطاطس بالجبن للأطفال

جدة - نرمين السيد - وهناك طريقة جديدة لتحضير البطاطس وهى بان كيك البطاطس الجبن، ولتجهيزه نحتاج إلى: -3 أكواب من البطاطس المسلوقة والمهروسة. -بيضة. -كوب من جبن الشيدر المبشور. -3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم. طريقة التحضير: يجب تسخين الفرن على حرارة 375 درجة، وتدهن صينية الكب كيك بالقليل من الزيت. تدخل البطاطس المهروسة مع البيضة و3 أرباع كوب جبن الشيدر وملعقيتن البقدونس المفروم. توضع كمية من الخليط فى أكواب صينية الكب كيك، وتدخل الفرن لمدة 30 دقيقة حتى يتحمر الوجه، ويضاف باقى كمية الجبن الشيدر المبشور وتعود الصينية للفرن لمدة 5 دقائق، ثم تقدم ساخنة مع رشة بقدونس.

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