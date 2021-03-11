صور جديدة من شهر عسل دينا داش

جدة - نرمين السيد - وكانت دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، تصدرت مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، يوم الجمعة الماضى، بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة صور وفيديوهات من زفافها الذى أقيم داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وعلى الرغم من مرور أقل من شهر على عقد قران دينا داش وزوجها محمود أبو الغيط، إلا أن شقيقة أحمد داش تصدرت الترند ليلة فرحها بسبب إطلالتها العفوية والمرحة التى ظهرت بها فى الفيديوهات المتداولة لها على مواقع السوشيال ميديا.