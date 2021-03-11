الأمير ويليام مدافعًا عن العائلة المالكة : ليست عنصرية إطلاقا

جدة - نرمين السيد - ورأت صحيفة الجارديان البريطانية أن تصريح ويليام يقدم نظرة ثاقبة على الأذى الذى يشعر به أفراد العائلة المالكة بشأن هذه المسألة وهو أول تعليق شخصى علنى يدلى به أى فرد من العائلة البريطانية منذ الادعاءات.

ونقلت الصحيفة عن الأمير وليام، قوله إنه لم يتحدث إلى شقيقه بعد منذ أن شن هارى وميجان هجومهما على العائلة الملكية فى مقابلة مع أوبرا وينفرى.

ولدى مغادرته مدرسة فى ستراتفورد إلى جانب زوجته دوقة كامبريدج، اليوم الخميس، سأل أحد المراسلين الأمير ويليام: "هل العائلة المالكة عائلة عنصرية يا سيدى؟"، فأجاب الدوق: "نحن لسنا عائلة عنصرية إطلاقًا".

ولدى سؤاله عما إذا كان قد تحدث مع الأمير هارى، منذ مقابلة الأخير وزوجته ميجان مع أوبرا وينفرى، قال الأمير ويليام: "لا، لم أتحدث معه بعد لكنى سأفعل".

وفى مقابلة تلفزيونية، أخبرت ميجان أوبرا وينفرى أن أحد أفراد الأسرة المالكة - لم تفصح عن اسمه - سأل الأمير هارى "عن مدى قتامة" بشرة ابنهما آرتشى الذى لم يكن قد ولد بعد.

ورفض كل من الأمير هارى وميجان الإفصاح عن هوية من أدلى بالتعليق، لكن هارى أوضح لاحقا لأوبرا أنها ليست الملكة أو دوق إدنبرة.