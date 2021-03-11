دراسة فرنسية تكشف أسرارا جديدة عن الإنسان الأول



جدة - نرمين السيد - وبدأ العلماء العمل على فك أحد ألغاز حياة الإنسان الأول، وذلك بعد أن تم العثور على عظام طفل من الـ"نياندرتال"، توفى قبل نحو 41 ألف عام.

وقالت دراسة فرنسية حديثة إن بقايا طفل الـ"نياندرتال"، والذى يبلغ من العمر عامين فقط، كانت موضوعة بعناية فى قبر مغطى بالتربة، حيث تم اكتشافها فى عام 1973 بمأوى صخرى فى موقع حفر "لا فيراسى"، جنوب غربى فرنسا.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه البقايا تدعم فكرة أن الممارسات الجنائزية ليست فريدة من نوعها بالنسبة للإنسان.

ويعد موقع "لا فيراسى"، أحد أكثر مواقع "النياندرتال" شهرة فى فرنسا، ويضم كهفا كبيرا عميقا، حيث اكتشفت الهياكل العظمية لسبعة أفراد من الإنسان الأول تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر إلى 45 عاما.

ولاحظ الفريق البحثى الفرنسى، أن الطفل الصغير الملقب باسم "لا فيراسى 8"، ما يزال محتفظا بأسنانه بشكل ممتاز.

وقام عالم الأنثروبولوجيا القديمة أنطوان بالزو من المركز الوطنى الفرنسى للبحث العلمى وزملاؤه، بإعادة النظر فى المواد التى تم جمعها فى هذا الكشف.

وعاد الفريق البحثى إلى موقع "لا فيراسى"، وتمكنوا من إعادة تفسير الطريقة التى تم بها توزيع البقايا وعظام الحيوانات المرتبطة بها فى الأرض.

وتوصلوا إلى أن بقايا "لا فيراسى 8" وضعت فى طبقة كانت فى اتجاه مختلف عن اتجاه الرواسب المحيطة، وكان رأس الطفل أعلى من بقية الجسم على الرغم من ميل الأرض، ما يشير إلى أن الارتفاع ليس عبثيا وإنما كان مقصودا من قبل "نياندرتال"، وأشاروا إلى أن عظامه المحفوظة جيدا بقيت فى وضعها التشريحى.