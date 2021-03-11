فيسبوك تكشف .. كيف تربح المال عبر منصتها

جدة - نرمين السيد - جاء الإعلان فى تغريدة شرحت فيه "فيسبوك" بالتفصيل، خططها لمساعدة المبدعين على جنى المزيد من المال، حيث يتسابق منافسوها الأصغر لجذب شخصيات شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتدفع شركة "سناب" المالكة لتطبيق "سناب شات"، مليون دولار يوميا للمبدعين الذين يصنعون مقاطع فيديو قصيرة واسعة الانتشار عبر خاصية "سناب شات سبوت لايت".

كما أعلنت منصة "تويتر"، أخيرا، أنها ستطلق خاصية "سوبر فولوز"، والتى ستتيح للمستخدمين تحصيل رسوم من المتابعين مقابل المحتوى الحصرى، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت "فيسبوك" إن منشئى المحتوى يمكنهم الآن كسب إيرادات الإعلانات من مقاطع الفيديو التى لا تتجاوز دقيقة واحدة، بانخفاض عن المستوى المحدد سابقا عند ثلاث دقائق.

يمكن لهذه الخطوة أن تؤهل المزيد من المبدعين الآن لكسب إيرادات الإعلانات من مقاطع البث المباشر على "فيسبوك"، كما قالت الشركة إنها ستمنح 7 ملايين دولار مجانا ضمن خاصية "نجوم فيسبوك" والتى تمكن المستخدمين من الدفع للمبدعين كشكل من أشكال البقشيش.