فيديو .. خالد الجندى: 8 حالات تُفتح فيها أبواب السماء



جدة - نرمين السيد - قال الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، إن الرحلة حدثت من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى إلى السماء، كما صلى فى طور سيناء خلال الرحلة، متسائلًا: "لماذا لم يُعرج به مباشرة من مكة المكرمة إلى السماء"؟

أضاف أن الأمر يتعلق بأبواب السماء، حيث فُتحت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلال رحلته إلى السماء مع سيدنا جبريل، متابعًا أن أبواب السماء تُفتح فى أوقات معينة مثل عند الآذان وفى الثلث الأخير من الليل وعند نزول المطر وساعة الإجابة من يوم الجمعة وساعة الإفطار فى رمضان وليلة القدر بأكملها ويوم عرفة وليلة النصف من شعبان.



تابع الجندى أن أبواب السماء لا تفتح بشكل استثنائى نهائيًا إلا فى حالة دعاء المظلوم، والدليل على ذلك الحديث القدسى "اتقوا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب"، والمقصود هنا أى مظلوم ولو كان على غير الملة.