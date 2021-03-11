دراسة: القطن الخامة الأفضل فى صناعة الكمامات الطبية

جدة - نرمين السيد - وقال عالم المواد بالمعهد كريستوفر زانجميستر "إن الدراسة أظهرت أن الأقمشة القطنية المستخدمة فى صناعة الكمامات تؤدى فى الواقع أداءً أفضل .. حيث تم اختبار 9 أنواع مختلفة من القطن و6 أنواع من الألياف الاصطناعية، بما فى ذلك البوليستر والحرير الصناعى فى نسبة رطوبة 99 % و55 % من الرطوبة، ونتج عن الاختبار تفوق للأقمشة القطنية، فى حين كان أداء الأقمشة الاصطناعية ضعيفا".

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