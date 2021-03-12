CNN يروج لموقعين أثريين مصريين

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "اختياره لم يكن صدفة.. ما سر موقع الراحة الأخير لملوك مصر؟" استعرض التحقيق الأول منطقة وادى الملوك بالبر الغربى بمدينة الأقصر وما بها من مقابر ملكية ذات نقوش ملونة وفريدة، أما التحقيق الثانى فكان تحت عنوان "أعجوبة للنظر.. اكتشف أكبر المحاجر فى مصر القديمة " والذى استعرض محاجر جبل السلسلة أحد أكبر وأهم المحاجر المستخدمة بمصر القديمة لقطع الحجر الرملى.

وأشار كاتب التحقيق الخاص بوادى الملوك، إلى موقع الوادى وسبب قيام المصريين القدماء بنحت مقابرهم به ليكون جبانة ملكية لحكام الدولة الحديثة.

وأوضح أنه يمكن مشاهدة مقبرة الملك توت عنخ آمون التى اكتُشفت كاملةً فى عشرينيات القرن الماضى، بالإضافة إلى مقابر أخرى لملوك عظام مثل رمسيس الرابع، والتاسع، والثالث، والخامس، والسادس.

وتضمن التحقيق أيضا صورا للمصور إيفان هيناريس الذى يقوم بتوثيق رحلاته بالكاميرا منذ حوالى 16 عاماً، رصد فيها مقابر وادى الملوك واعتبره معلماً من معالم الحضارة الإنسانية، حيث أشار إلى أن وادى الملوك يحتوى على أمثلة بارزة للمقابر المصرية القديمة.

وفيما يتعلق بالتحقيق الخاص بالمحاجر المستخدمة قديما بمصر لقطع الحجر الرملى، أشار كاتب التحقيق إلى أن منطقة جبل السلسلة، عبارة عن محاجر غنية جداً بالحجر الرملى، تمتد على جانبى نهر النيل بطول حوالى كيلومترين من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف أنه تم استخدام الحجـر الرملى فى تشييد منشآت الدولة الحديثة، بمعابدها وتماثيلها بالأقصر والكرنك، وكذلك معابد العصر اليونانى الرومانى.

وتضمن التحقيق صورا للمصور البريطانى بول فينتن، والذى حاول منذ عام 1998 اكتشاف المواقع الخفية فى مصر، التى لا يزورها السياح عادةً، حيث أشار إلى أن مصر مليئة بالمواقع التاريخية الرائعة، وليس فقط المواقع السياحية الشهيرة المتعارف عليها.

ووصف المصور البريطانى بول فينتن جبل السلسلة بموقعه على ضفاف النيل بالأعجوبة للنظر، وبأنه يبدو أشبه بنصب تذكارى قديم بحد ذاته مع منحوتاته الأثرية، مشيرا إلى أن أهمية موقع السلسلة تتمثل فى أنه يمنح نظرة ثاقبة لثقافة العمل فى حياة المصرى القديم، حيث كان هذا الموقع محجرًا عاملاً، والكثير منه لا يزال مرئياً على الضفة الشرقية.