فيديو .. نمر يدخل مدينة هندية ويرعب الأهالى والقوى الأمنية عاجزة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أشارت مصادر رسمية هندية إلى قيام نمر ضخم بدخول منطقة سكنية مكتظة ومهاجمة عدد من السكان والعمال الذين تواجدوا فى المنطقة لحظة ظهور النمر.
ودخل النمر من منطقة مجاورة لطريق خاندو فى منطقة نيو رانيباج، وأبلغ السكان المحليون عن حدوث هجوم كبير من قبل النمر داخل الأبنية السكنية.
وبحسب صحيفة "timesofindia" الهندية، ما زال النمر طليقا حتى نشر البيانات الأخيرة اليوم، حيث عجزت قوات الأمن وحرس الغابات عن التقاطه بالرغم من وجود طبيب بيطرى متخصص بالتخدير وشباك ومعدات خاصة.
واستطاع النمر الإفلات من العناصر التى تعمل على إمساكه فى أكثر من مكان بسبب رشاقته العالية وسرعته، حيث قدر عمره بحوالى 5 سنوات فقط.
وقال الطبيب البيطرى، أوتام ياداف، قائد عمليات البحث، والذى شارك بهدف تخدير الحيوان المفترس: "لقد رصدنا النمر، الذى من المحتمل أن يكون عمره خمس سنوات، فى أربعة أماكن لكنه استمر فى الجرى، وبالتالى لم نتمكن من استهدافه بلحظة هدوء (من أجل تخديره)".
وأضاف الطبيب: "هاجم الحيوان البرى سياراتنا وكان سريع الحركة وتخفى بسرعة كبيرة عن الأنظار".
ويتخوف الطبيب من اختباء النمر بين محاصيل القمح القريبة من الأماكن السكنية: "من المحتمل أن يكون النمر فى مكان ما وسط محاصيل القمح. نصحنا السكان المحليين بعدم الخروج من منازلهم ليلا. وفى الوقت نفسه، قمنا بتركيب مصابيح بحث ونشرنا حراسًا للمساعدة فى البحث عن النمر، بينما تم أيضًا وضع فخين فى مكانين مختلفين".
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