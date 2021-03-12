جدة - نرمين السيد - ولدت ستيفانى فى 27 أغسطس 1996 فى كايزرسلاوترن. فازت فى الموسم التاسع من عرض المواهب فى برنامج ألمانيا نيكست توب موديل. تحرص ستيفانى على مشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعى تفاصيل يومها، الأمر الذى يحظى بإعجابات ومشاركات إيجابية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. جمال مبهر لعارضة الأزياء الألمانية ستيفانى جيزنجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.