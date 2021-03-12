Find X3.. أوبو تطرح هاتفها الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف Find X3، بكاميرتين بدقة 50 ميجابكسل، بجهازى استشعار IMX766 من سونى، للعدستين ذات الزاوية العريضة وفائقة الاتساع، مع عدسة تليفوتوغرافى بدقة 13 ميجابكسل، توفر تقريب هجين بقدرة 5x، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 3 ميجابكسل، توفر تقريب يصل إلى 60x، وتأتى جميعهم ضمن إعدادات كاميرا خلفية رباعية.

ويتميز هاتف Find X3، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 3216×1440 بكسل، مع معدل تحديث قادر على الانتقال بين 5 هرتز و120 هرتزا فى الثانية، تحتوى على ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

كما جاء الهاتف ببطارية بسعة 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع سلكيا بقدرة 65 وات، وشحن لاسلكيا بقدرة 30 وات.

ويتوفر هاتف Find X3، بثلاثة ألوان هى: الأسود والأزرق والأبيض، للحجز المسبق وسيكون متاحا للبيع فى الصين فقط اعتبارا من 19 مارس الجارى، مقابل سعر 690 دولار أمريكى، أى ما يعادل 10 آلاف و800 جنيه مصرى، لنسخة 8+ 128جيجابايت.