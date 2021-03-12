مخترع شبكة الويب العالمية : هيمنة عمالقة الإنترنت بدعة يجب ألا تدوم

وأضاف بيرنرز- لى، الذى اخترع نظام الملاحة عبر الإنترنت المعروف باسم شبكة الويب العالمية فى عام 1989، إنه أحس "بشعور بعدم الراحة.. شعور بأننا بحاجة إلى قلب الأمور لتغييرها".
وقال بيرنرز- لى فى مقابلة مع رويترز "أنا متفائل لأننا رأينا بعض بدع الهيمنة على الإنترنت من قبل ثم تغيرت الأمور".
وأضاف أن الناس يقاومون استخدام وإساءة استغلال البيانات الشخصية، مشيرا إلى أن: "(هناك) وعى كبير بأن الأمور ينبغى أن تتغير".
وقال تيم إن مزيجا من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت
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