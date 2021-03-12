آسوس تغزو أسواق الهواتف بـ ROG Phone 5 Ultimate

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، يأتى الهاتف الجديد بهيكل محمى من الماء والغبار أبعاده (172.8/77.3/10.3) ملم، يزن 238 جراما، ومحمى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

ويتميز الهاتف بشاش من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2448/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وترددها 144 بيكسلا، ومغطاة بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus المتين.

ويعمل الهاتف الجديد لـ آسوس مع شبكات 5G، ويتعامل بسرعة كبيرة مع البيانات والشبكات الخلوية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888 المتطور، وذواكر وصول عشوائى 18 جيجابايت، هى أكبر ذواكر من هذا النوع طرحت للهواتف الذكية حتى الآن.

وتم تجهيز الهاتف بذواكر تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات ROG UI، ومعالج رسوميات Adreno 660، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 6000 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وجاءت الكاميرا ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابيكسل قادرة على التعامل مع تقنيات HDR.