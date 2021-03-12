صور.. قطعة نقود ذهبية للبيع بـ 15 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وتنتمى هذه القطعة إلى آخر سلسلة من العملات الذهبية التى سكتها الولايات المتحدة عام 1933، ويطلق عليها "دابل إيجل" (النسر المزدوج).

وقد تصبح هذه القطعة أغلى عملة معدنية بالعالم، متقدمة على الدولار الفضى"فلوينج هير" الذى سكته السلطات النقدية الأمريكية عام 1794 وبيعَ فى مقابل 10 ملايين دولار فى عام 2013.

وحسب العين الإخبارية، فإن العملة المطروحة للبيع لم توضع فى التداول إطلاقاً، إذ أن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت فرانكلين روزفلت بدأ حينها عملية إنهاء قابلية تحويل العملة الأمريكية الذهبية.

وظهرت بعض القطع منها فى سوق هواة جمع العملات، قبل أن تصادرها الاستخبارات الأمريكية، باستثناء قطعة من عملة "النسر المزدوج" كانت موجودة ضمن مجموعة النقود الخاصة بـ الملك فاروق.