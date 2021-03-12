فيديو.. سائق يثير الرعب داخل حديقة عامة بالرياض

جدة - نرمين السيد - وطالب رواد مواقع التواصل، الأجهزة المعنية، بإلقاء القبض على المتهم الذى اتضح فيما بعد أنه باكستانى الجنسية.
وقال الحساب الرسمى لـ"المرور السعودى"، عبر تويتر، إنه تم رصد سيارة قادها صاحبها داخل إحدى الحدائق العامة فى الرياض، مخالفا بذلك القوانين، ومعرضا حياة الآخرين للخطر.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على قائد السيارة، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، فى العقد الرابع من عمره.
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