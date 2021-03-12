Galaxy M12.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتفها الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن الهاتف سيتم بيعه مقابل 150 دولارا (أى ما يعادل 2.300 جنيه مصرى، لنسخة 4 + 64 جيجابايت، وبسعر 185 دولارا أى ما يعادل 2.900 جنيه مصرى، لإصدار 6 + 128 جيجابايت.

وحسب موقع gsmarena يتم تشغيل الهاتف الاقتصادى لسامسونج بواسطة معالج ثمانى النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز، من نوع Exynos 850، والذى يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل هاتف Galaxy M12، بواسطة واجهة المستخدم One UI 3.1، المعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.

وزودت سامسونج الهاتف ببطارية ضخمة بقوة 6.000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات.

ويمتاز هاتف Galaxy M12، بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع PLS LCD، وبدقة HD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز فى الثانية، وتأتى بتصميم Infinity-V، والذى يأتى بنوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية والتى تأتى بدقة 8 ميجابيكسل.