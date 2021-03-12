صور.. سيدة تعثر على قطتها بعد 20 عاما

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة مترو البريطانية، فقدت السيدة قطتها عام 2001، وظنت أن أحد الأشخاص سرقها.

وأعادت الجمعية الملكية البريطانية لمنع القسوة على الحيوانات القطة "فيبى" إلى مالكتها الأصلية كريستين، البالغة من العمر 59 عامًا.

وأوضحت الجمعة، أنه تم العثور على فيبى على بعد 7 أميال من منزل المالكة حيث اختفت فى الثانية من عمرها.

وعثر على القطة وهى فى وضع صعب، حيث كانت مبللة، وتعانى من نوبات، إضافة إلى ورم فى المخ.

فيما أعربت كريستين، عن سعاتها بعد أن عثرت على القطة فيبى، مؤكدة: "اندهشنا عندما تلقينا مكالمة هاتفية، من الجمعية، اختفت القطة عندما كانت تبلغ من العمر عامين، واعتقدنا أن شخصًا ما أخذها".