خرائط جوجل تطلق خاصية جديدة تمكن المستخدمين من رسم الطرق

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية، عملاق محركات البحث على شبكة الإنترنت، أنها بصدد إطلاق خاصية "الرسم" الجديدة التى تمكن مستخدمى "خرائط جوجل" (Google Maps) من رسم الطرق بأنفسهم فى حالة عدم وجود الطريق على "جوجل مابس".





وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الخاصية الجديدة تشبه إلى حد كبير طريقة استخدام أداة "الخطوط" فى برنامج (مايكروسوفت باينت) الخاص بأنظمة تشغيل الويندوز، حيث تمكن الخاصية الجديدة المستخدم من تصحيح الطرق الموجودة بالفعل على الخريطة، إلى جانب إضافة المفقود منها. وأوضح الموقع التقنى أنه بعد إرسال التصحيحات والإضافات، سيقوم جوجل بفحصها للتأكد من ملائمتها للواقع ، مشيرا إلى أنه من المتوقع إتاحة الخاصية الجديدة خلال الأشهر المقبلة فى أكثر من 80 دولة.

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