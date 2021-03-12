 محاكمة لاعبة إيطالية.. والتهمة حامل

جدة - نرمين السيد - وكشفت لارا لوجلى، وهى لاعبة كرة طائرة إيطالية، تبلغ من العمر 41 عاما، أنه تمت مقاضاتها من قبل ناديها مانياجو بوردينونى، بعد أن أصبحت حاملا.

تصريحات لوجلى أثارت الغضب بين السياسيين وكبار مسؤولى الرياضة الإيطالية، خاصة وأن نادى مانياجو بوردينونى، أصدر بيانا أكد فيه أن سبب مقاضاة لوجلى يعود إلى خرقها نصوص التعاقد بينهما، والذى كان ينص على ضرورة إخبارهم بنيتها الحمل، وهو ما لم تقم به عند إبرام هذا التعاقد فى موسم 2018-2019.

المثير أنه تم فسخ عقد لوجلى، التى كانت قائدة الفريق، وذلك فى مارس 2019 بعد إخبار ناديها بحملها.

لوجلى تعرضت للإجهاض وأخبرت النادى أنها فقدت الطفل، كما طلبت أيضا راتبها البالغ 2500 يورو والمستحق عن الشهر الذى لعبت فيه للفريق قبل أن تكتشف أنها حامل، لكن إدارة الأخير رفضت هذا الأمر، وقررت مقاضاتها.

وبرر النادى قراره بمقاضاة لوجلى بأنها أخفت رغبتها فى أن تكون أما، متهمها بأن أزمتها تسببت فى تقديم الفريق لنتائج سيئة، وفقده لعدد من الرعاة الذين يدفعون الأموال اللازمة لضمان استمرار النادى.

بدورها، قالت لوجلى فى تصريحات لصحيفة "جارديان" الإيطالية: "عندما قرأت لائحة اتهام نادى مانياجو بوردينونى، كنت غاضبة للغاية، أنا ألعب الكرة الطائرة منذ 25 عاما وقدمت لها كل شيء".

وتابعت: "قالوا إن امرأة تبلغ من العمر 38 عاما كان يجب أن تعرف ما إذا كانت تريد أن تنجب طفلا، وبالتالى كان عليها أن تقول شيئا".

وأضافت: "لم يقتصر الأمر على التشكيك فى احترافيتى، ولكنهم يقارنون الحمل بالسلوك غير المشروع والخبيث، إنه أمر خطير للغاية".

التصريح الأخير تحديدا من قبل لوجلى أثار جدلا وصل إلى الحكومة والبرلمان الإيطالى، حيث وصفت ماريا إليزابيتا ألبيرتى كاسيلاتى رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالى القضية بأنها "عنف ضد المرأة".

فضلا عن ذلك، كتب لويجى دى مايو وزير الخارجية الإيطالى عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "التفكير فى أن امرأة اليوم مجبرة على الاختيار بين طفل وحياتها المهنية لم يعد مقبولا".

كذلك، أعرب جيوفانى مالاجى، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإيطالية، عن "تضامنه" الكامل مع لوجلى فى أزمتها ضد نادى مانياجو بوردينونى.

من جانبه، دافع فرانكو روساتو رئيس نادى مانياجو بوردينونى عن قراره، قائلا: "النادى تحرك للدفاع عن نفسه عبر مقاضاة لوجلى بعد أن طلبت الحصول على راتب لا أرى أنها تستحقه".

وأتم:"النادى أنهى العقد بالتراضى بعد أن قالت لوجلى إنها حامل، وبالتالى لم يتم تفعيل بنود العقد التى تنص على فرض عقوبات على اللاعبة حال خرقها للوائح هذا التعاقد، ولكن فجأة بعد عدة أشهر، تلقينا رسالة من محاميها بخصوص طلبها بالحصول على راتب الشهر الذى لعبته، هنا فقط اعترضنا وقمنا بتفعيل بنود العقد وقررنا مقاضاتها".