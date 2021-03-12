بتقنيات عالية.. Mobvoi تطور ساعة ذكية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجاءت الساعات الجديدة بهيكل أساسى دائرى الشكل بقطر 45 ملم، محاط بهيكل من المعدن المتين المقاوم للصدمات سماكته 12.6 ملم، وحصلت هياكلها على مقاومة ممتازة للماء ليتمكن مستخدمها من استعمالها تحت الماء أيضا.

وحسب روسيا اليوم، تم تجهيز الساعة بشاشة AMOLED تعمل مع تقنيات خاصة لترشيد استهلاك الطاقة، ومعالج Snapdragon 2100، وفيها ذاكرة داخلية 8 جيجابايت، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى 1 جيجابايت.

ومن المقرر أن يبلغ سعر الساعة 260 دولارًا، حسبما أوضحت شركة Mobvoi.

ومن أبرز مميزات الساعة الجديدة لـ شركة Mobvoi، أنها مزودة بحساسات لقياس معدلات نبضات قلب المستخدم، وتقنيات لقياس معدلات النشاط البدنى، إضافة إلى واجهات تشغيل متنوعة تناسب أذواق مختلف المستخدمين من كافة الأعمار.