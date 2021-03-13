صور : توأمان يتزوجان توأمتين فى بيت واحد فى إندونيسيا .. والأب فى حيرة

جدة - نرمين السيد - وكان الواندا دوليانوب هدايات 20 سنة قد أعجب بزميلته فى المدرسة رانى نورهاينى 19 سنة فى مدينة سوميدانج الإندونيسية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الحبيبين تدبرا لكى يتعارف توأم كل منهما على الآخر، وقدما الواندى جونيانفى 20 سنة إلى رينا شقيقة رانى، وبالفعل ارتبط كل منهما عاطفياً بالآخر.

وتزوج التوائم الأربعة فى عرس مشترك فى 27 فبراير الماضى، وهم يعيشون معاً فى منزل مشترك.

ولكن الترتيبات المعيشية المشتركة أثارت جدلاً كبيراً وحيرة بين الزوجين الذين اعترفا أنهما يجدان صعوبة كبيرة فى التعرف على النصف الآخر لكل منهما.

وقال الويندى «أحياناً ألخبط بينهما، أتحدث مع رانى، وأكتشف أننى أتحدث فى الحقيقة مع رينا».

من جانبه، كشف والد التوأمين الشابين نوبى هدايات 51 سنة أنه أصيب بالصدمة عندما قدم الويندى خطيبته إلى العائلة، وأضاف «عندما نظرت إليها اعتقدت أنها صديقة شقيقه التوأم».

واشتهر الأزواج الأربعة عندما ظهروا فى برنامج بالتلفزيون المحلى فى الشهر الجارى.

ويؤكد الأربعة أنهم لا يتعبون من صحبة بعضهم، ويذهبون معاً لقضاء الرحلات مع بقية أفراد الأسرة، منوهين بأنهم سعداء ومرتاحون لشهرتهم الجديدة، بعد أن أثاروا ضجة هائلة فى كل أنحاء إندونيسيا.