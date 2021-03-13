تطوير ميزات الرسائل الصوتية فى تطبيق «واتس آب»

جدة - نرمين السيد - وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار الميزة الجديدة، والتى من شانها أن تسرع عملية تشغيل ميزة الرسائل الصوتية عبر التطبيق بمقدار الضعف تقريبا، الأمر الذى سيشكل فارقا مهما للمستخدمين وخصوصًا عند الاستماع إلى التسجيلات الطويلة".

ولم يشر WA BetaInfo إلى أى تفاصيل عن آلية عمل الميزة الجديدة فى "واتس آب" أو كيف ستظهر للمستخدمين، لكن بعض المدونين نوّهوا إلى أن الميزة قيد الاختبار حاليا، وقد يستغرق وصولها إلى الأجهزة العاملة بأنظمة Android وiOS عدة أشهر.

وتوجد لدى خدمات الرسائل الصوتية فى "إنستجرام" منذ عدة سنوات ميزة مشابهة للميزة المذكورة سابقا، ومن خلالها يمكن تسريع مدة عرض التسجيلات بمقدار الضعف أيضا لتوفير الوقت أثناء الاستماع إليها.

يذكر أن تطبيق "واتس آب" المخصص للحواسب كان قد سمح منذ مدة أيضا للمستخدمين بالاستفادة منه لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.