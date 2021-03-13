iQOO Neo5.. مواصفات إصدار فيفو الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف iQOO Neo5 سيأتى بشاشة قياس 6.62 بوصة، من نوع S-AMOLED E3، بجودة +Full HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل متوسط تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية.

وتم تزويد الهاتف بـ 3 كاميرات خلفية الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل من تصنيع شركة سونى اليابانية بمستشعر من نوع IMX589، والثانية بمستشعر فائق الاتساع بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتى الكاميرا الثالثة مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف vivo iQOO Neo5 بمعالج من نوع Snapdragon 870 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع نسختى للمساحة الداخلية 128 و256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4x، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير Origin OS.

وسيحتوى هاتف vivo iQOO Neo5 على بطارية 4.400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 88 واط، والشحن السريع اللاسلكى بقوة 66 واط.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف vivo iQOO Neo5 حوالى 456 دولار أمريكى أى ما يعادل 7.270 حوالى جنيه مصرى.