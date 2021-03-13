شطب شركة شاومى الصينية مؤقتا من القائمة السوداء فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ورأى القاضى فى القرار، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن وزيرى الدفاع والخزانة الأمريكيين اللذين أدرجا شاومى على القائمة السوداء لم يثبتا أن مصالح الأمن القومى التى تنطوى عليها القضية، داهمة، وقرر سحب الشركة من القائمة بصورة مؤقتة وتعليق الحظر المفروض على المستثمرين الأمريكيين على شراء أسهم فيها، كما سيحظر تصنيفها على أنها "شركة عسكرية شيوعية صينية".
وكانت "شاومى" قد نددت فى التماس قدمته فى يناير الماضى بقرار إدراجها بالقائمة السوداء.
جدير بالذكر أنه قبل 6 أيام من انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، أصدرت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإعلانات استهدفت عددا من الشركات الصينية بينها أيضا منصّة (تيك توك) الواسعة الشعبية لمقاطع الفيديو، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحرى (سنووك).
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