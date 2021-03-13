الأكثر ثقة.. أفضل 10 مواقع عربية مفيدة فى كل المجالات

جدة - نرمين السيد - موقع محتويات mhtwyat.com

يعتنى موقع محتويات بكافة المواضيع التى يكثر البحث عنها من قبل مرتادى شبكة الإنترنت بما فيها الموضوعات العلمية والتعليمية والأدبية والطبية، كما أنه يضم قسماً خاصا للحديث عن دول الخليج العربى بالإضافة إلى طريقة الاستفادة من الخدمات التى تقدمها إلى الأفراد، وحرص الموقع على توفير العديد من الأقسام للمواضيع التى تعتنى المرأة بالاطلاع عليها، ومنها: قسم الأمومة والطفولة وقسم العناية والجمال وكذلك قسم الوصفات والأكلات.

موقع مقالاتى mqalaty.com

يحرص موقع مقالاتى على كتابة المقالات فى شتى المجالات التى يهتم بها القارئ العربى مع المحافظة على الصياغة العربية السليمة بالإضافة إلى العناية بصحة المعلومات ودقتها، ويحتوى هذا الموقع على 13 قسماً مختلفاً، ومنها: قسم التقنية الذى يضم مواضيع الإنترنت والبرامج والتطبيقات والأجهزة الذكية وقسم التعليم الذى يحتوى على كثير من الأبحاث والتقارير والتفاصيل التى يحتاجها طلبة الجامعات وطلبة المدارس وكذلك قسم الإسلاميات وقسم التغذية والقسم الطبى.

موقع المرجع almrj3.com

يحتوى موقع المرجع على 14 قسماً مختلفاً ويعتنى بجميع المواضيع المهمة للقارئ فى الوطن العربى بشكل عام وفى دول الخليج بشكل خاص، ويحرص هذا الموقع على استقاء معلوماته من المصادر الموثوقة ليكون المرجع الموثوق للقارئ العربى دائماً، ويُعد المرجع الخليجى أبرز الأقسام فى هذا الموقع بالإضافة إلى المرجع التقنى والمرجع الأسرى والمرجع الأمومى والمرجع الإسلامى الذى يضم مقالات فى مختلف المجالات الشرعية.

ويكيبيديا الموسوعة الحرة

تمّ إطلاق موقع ويكيبيديا عام 2001م، على يد الأمريكى لارى سانجر والأمريكى جيمى ويلز، ويعتنى هذا الموقع بشتى الموضوعات والمقالات العلمية والاجتماعية والأدبية بالإضافة إلى الشخصيات والقصص وغيرها، كما أنه يعمل على توفير المقالات بالكثير من اللغات، ومنها: اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الألمانية واللغة الروسية واللغة الصينية، ويصل مجموع عدد اللغات النشطة فى الموقع إلى 306 لغات.

إسلام ويب

يعد إسلام ويب واحداً من أبرز المواقع التى يتم استخدامها والرجوع إليها للحصول على الفتاوى الشرعية المختلفة عبر الإنترنت، كما حرص هذا الموقع على تقديم قسم خاص بالاستشارات الطبية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وشتى أنواع الاستشارات الأخرى، ويحتوى موقع إسلام ويب على مكتبة كبيرة للكتب الإسلامية مع مكتبة للصوتيات والمرئيات، وهو بذلك من أبرز المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت.

إيد أرابيا

يعمل موقع أرابيا على تزويد القارئ بالمواضيع المختلفة ضمن 27 قسماً علمياً وأدبياً وإسلامياً بالإضافة إلى الأقسام التقنية والأقسام الاجتماعية والنسائية والإسلامية، وحرص هذا الموقع على توفير مواقيت الصلاة فى أربع دول حول العالم، وهى: المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومملكة السيد وجمهورية روسيا الاتحادية.

شبكة الألوكة الثقافية

يتم تصنيف شبكة الألوكة الثقافية على أنها واحدة من أفضل الشبكات الإسلامية؛ حيث يضم موقع الألوكة الإلكترونى على شبكة الإنترنت كثيراً من الأقسام الخاصة بهذا المجال مع تقديم أقسام أخرى للقارئ العربى، منها: قسم الاستشارات وقسم المجتمع والإصلاح، كما يحتوى موقع الألوكة على مكتبة ناطقة بالإضافة إلى المكتبة النصية الإلكترونية التى تم تزويدها بعدد كبير من الكتب الإسلامية فى مختلف المجالات.

موقع المعرفة

تم تأسيس موقع المعرفة يوم الجمعة الموافق لتاريخ 16فبراير2007م ليكون موسوعة حرة تعمل على تقديم المحتوى العربى للقارئ مع المحافظة على دقة المعلومات التى يتم استقاؤها من مصادرها المعتمدة على شبكة الإنترنت أو غيرها من المصادر المعتمدة الأخرى، وتضم الموسوعة ما يزيد على 52,300 مقال عربى بالإضافة إلى أكثر من 25,000 كتاب عربى متاح للمستخدمين عبر هذا الموقع.

الديوان: موسوعة الشعر العربى

يقتصر موقع الديوان على تقديم المواضيع التى تتعلق بالشعر العربى الأصيل، حيث يحتوى هذا الموقع على عدد كبير من القصائد التى تم ترتيبها حسب الشاعر أو حسب التسلسل الزمنى للتاريخ، كما تم تزويده بالعديد من المواضيع التى تتحدث عن البحور الشعرية والشعراء أيضًا، وحرص موقع الديوان على توفير التطبيقات التى تتوافق مع نظام IOS إضافة إلى التطبيقات التى تتوافق مع أجهزة الأندرويد المختلفة.

موقع ويب طب

حصل موقع ويب طب على ترخيص من جامعة هارفارد بالإضافة إلى ترخيص من مجموعة مايو كلينك فى الولايات المتحدة الأمريكية للكتابة فى الموضوعات الطبية، وهو موقع تم تأسيسه وإطلاقه عام 2011 ويصل عدد مستخدميه إلى 8,000,000 نسمة فى الوطن العربى.

وتم تزويد موقع ويب طب بالكثير من المحتويات الصوتية والمرئية التى تتعلق بالمواضيع الطبية مع التركيز على المواضيع المكتوبة بشكل أساسى.