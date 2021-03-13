أبل تبدأ تجميع آيفون 12 فى الهند

جدة - نرمين السيد - وقالت "أبل" فى بيان لها دون أن تذكر اسم المورد الذى يصنع الهاتف الذكى: "نحن فخورون ببدء إنتاج "آيفون 12" فى الهند لعملائنا المحليين"، بحسب وكالة "رويترز".
وذكر مصدران مطلعان، بحسب "سبوتنيك"، إن الوحدة الهندية التابعة لشركة "أبل" التايوانية المصنعة للعقود "فوكسكون" ستجمع الهاتف فى مصنعها بولاية تاميل نادو الجنوبية.
ولم ترد "فوكسكون" على الفور على طلب "رويترز" للتعليق، لكنها قالت سابقا إنها لا تعلق على العمل الخاص بالعميل.
وقامت شركة "أبل" بتحويل بعض مجالات الإنتاج من الصين إلى أسواق أخرى أثناء خوضها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وقال شخص مطلع على الأمر فى نوفمبر 2020 إن شركة "فوكسكون" تنقل بعض مجموعات أجهزة "آيباد" و"ماك بوك"إلى فيتنام من الصين بناء على طلبها.
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