وذكرت الشركة -وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية يوم السبت- "من خلال التعلم من مقاطع الفيديو المتاحة للجمهور، التى تغطى كل بلد تقريبًا ومئات اللغات، لن تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعى على تحسين الدقة فحسب، بل تتكيف أيضًا مع عالمنا السريع الحركة وتتعرف على الفروق الدقيقة والإشارات المرئية عبر الثقافات والمناطق المختلفة".
وحال تمكنت الشركة من تحقيق هدفها وفهم محتوى مقاطع الفيديو، فإن ذلك سيمنحها رؤية غير مسبوقة لحياة المستخدمين، ويسمح لها بتحليل هواياتهم واهتماماتهم وتفضيلاتهم فى العلامات التجارية والملابس وتفاصيل شخصية أخرى لا حصر لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك تطلق مبادرة جديدة لفهم محتوى فيديوهات مستخدمى المنصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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