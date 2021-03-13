تحذيرات من تعرض مناطق فى أمريكا لعاصفة ثلجية خطيرة

جدة - نرمين السيد - وحذر خبراء الأرصاد من جو عاصف وانقطاع الكهرباء وحدوث انهيارات ثلجية، بحسب وكالة "رويترز".

ووجهت الهيئة تحذيرات من هبوب عاصفة ثلجية على مناطق بولاية وايومنج وغرب ولاية نبراسكا، حيث يمكن أن يؤدى تراكم الثلوج حتى 61 سنتيمترا والرياح العاتية التى تصل سرعتها إلى 105 كيلومترات إلى أوضاع خطيرة ابتداء من يوم السبت وحتى يوم الاثنين.

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية المسافرين على الطرق بضرورة حمل إمدادات طوارئ ومصابيح كهربائية.

كما حذرت الهيئة من أن الرياح العاتية والثلوج الكثيفة قد تتسبب فى أضرار جسيمة بالأشجار وخطوط الكهرباء.