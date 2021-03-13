بيع عمل فنى رقمى بـ69 مليون دولار

والعمل الذى يحمل اسم "كل يوم أول 5.000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5.000 صورة تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومى على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاما.
وقال نوح ديفيس من دار "كريستيز" والذى نظم عملية البيع: "كان اليوم الأول لتقديم العطاءات أحد أكثر الأحداث سحرا فى مسيرتى المهنية فى المزادات، ولم أر شيئا كهذا من قبل".
وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولار دفعها المشترى ميتاكوفان بالعملة المشفرة.
وقالت الدار فى بيانها إن ميتاكوفان الذى لم يكشف عن اسمه الحقيقى هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.
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