بسبب كمامة.. طائرة أمريكية تغير اتجاهها

جدة - نرمين السيد - وصرحت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيار اضطر لتغيير اتجاهه، فبدلًا ما كانت الطائرة متجهة إلى جمهورية الدومينيكان، عاد لمطار جون إف كينيدى الدولى فى نيويورك.

ولم تقتصر سلوكيات الراكب على الامتناع عن ارتداء غطاء الوجه، بل كان يتصرف بطريقة بغيضة مع الركاب وشرب الكحوليات والصرخ ومزاحمة الركاب مما جعل الشركة تفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 14.500 دولار أمريكى، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتتبع شركة "جيت بلو" القانون الفيدرالى الذى يفرض على الركاب ارتداء أقنعة الوجه بسبب فيروس كورونا، كما تحظر لوائح إدارة الطيران الفيدرالية على الركاب شرب الكحول الذى يجلبونه على متن الطائرة.

الجدير بالذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية شددت على اتخاذ مواقف رادعة مع الركاب المزعجين، خصوصا بعد زيادة السلوكيات العنيفة والمضطربة تجاه ارتداء الكمامات.