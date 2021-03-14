صور .. طرق ارتداء المحجبات للملابس الرياضية

جدة - نرمين السيد - ويمكن تنسيق الملابس الرياضية، التى لا تخلو منها خزانة فتاة، بشكل محشتم يتناسب مع الحجاب، منها الملابس الرياضية بشكل رسمى، وذلك عن طريق تنسيق البنطلون الرياضى مع بدلة أنيقة أى بليزر أو فيست طويل.

ومن الممكن الاستعانة بملابس رياضية محتشمة مع الحجاب، فهو سيمنح مرتديته مظهر كاجوال أنيق.

ويلعب السويت شيرت دورا مهما عند تنسيقه مع بنطلون ملون وتوب قصير وبنطلون كاجوال وذلك لأجل الحصول على إطلالة كاجوال غير تقليدية.

وتلجأ الفتيات التى تعشق التجديد إلى تنسيق البنطلون الرياضى ذو التقليمات الجانبية مع القميص وحذاء ذو كعب عالى.