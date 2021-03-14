مواصفات هاتف أوبو الجديد Reno5 4G

جدة - نرمين السيد - وأطلقت أوبو هاتفها الجديد تحت عنوان "Reno5 Marvel Edition"والذى صمم بشعار لعبة الأبطال الخارقين Avengers على ظهره، المقتبسة من سلسلة الأفلام والمسلسلات الخيالية الشهيرة، إلى جانب حافظة واقية مميزة تحمل شعار شركة Marvel.
ويتوافق مواصفات إصدار Reno5 Marvel Edition، مع مواصفات الإصدار الأصلى من الهاتف Reno5 4G.
ويأتى الهاتف بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.43 بوصة وقائ بصمة مدمج أسفلها، بالإضافة إلى كاميراتها الخلفية الرباعية وتصل دقة الرئيسية منه 64 ميجابيكسل، مع ثلاث مستشعرات أخرى بدقة 8 و 2 و 2 ميجابيكسل على التوالى، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السليفى بدقة 44 ميجابيكسل.
بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المرتكزة عل أندرويد 11، وببطارية بقوة 43310 ميللى أمبير فى الساعة.
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