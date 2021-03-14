لايف ستايل

صور.. أزياء أنيقة فى اللونين الأبيض والأسود لـ كارولينا دى موراس

0 نشر
إيرينى بهجت 2021-03-14 10:09 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

جدة - نرمين السيد - وتألقت كارولينا فى دورها كعارضة أزياء، والتى أصبحت من أشهر نساء الموضة فى تشيلى.

 

كارولينا دى موراس

ولم تقتصر بدورها فى عرض الأزياء فقط بل شاركت فى مجال التمثيل وتقديم البرامج.

كارولينا دى موراس
كارولينا دى موراس

وتحرص كارولينا على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات تعبر عن حياتها اليومة، وتنال إطلالاتها إعجابهم، ومن صورها أوضحت مدى عشقها للونين الأبيض والأسود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أزياء أنيقة فى اللونين الأبيض والأسود لـ كارولينا دى موراس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا