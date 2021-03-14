صور.. أزياء أنيقة فى اللونين الأبيض والأسود لـ كارولينا دى موراس

جدة - نرمين السيد - وتألقت كارولينا فى دورها كعارضة أزياء، والتى أصبحت من أشهر نساء الموضة فى تشيلى. ولم تقتصر بدورها فى عرض الأزياء فقط بل شاركت فى مجال التمثيل وتقديم البرامج. وتحرص كارولينا على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات تعبر عن حياتها اليومة، وتنال إطلالاتها إعجابهم، ومن صورها أوضحت مدى عشقها للونين الأبيض والأسود.

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