اليوم .. شاومى تستعد لطرح هواتف Redmi Note 10 فى حفل ضخم

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الحفل النجم تامر حسنى سفير العلامة التجارية لشركة شاومى. وتعد السلسلة الجديد من هواتف Redmi Note 10 هى استكمالا لنجاح هواتف Redmi Note 9، والتى تأتى بمواصفات وإمكانيات هائلة. وتأتى هواتف السلسلة بشاشة من نوع AMOLED، بالإضافة إلى شحن سريع قدرته 33 وات. كما تتميز النسخة البرو بمعدل تحديث عالى 120 هرتز وكاميرا بدقة 108 ميجابيكسل، وتحتوى على نوتش على شكل ثقب فى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

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