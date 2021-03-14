هدير أبو القاسم تطلق مبادرة «مبنخافش من الفضيحة .. صوّر متحرش»

جدة - نرمين السيد - وطالبت هدير أبو القاسم، فى تصريحات لها بفضح المتحرشين، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه فعل هذا الأمر المشين، وحتى يتم معاقبتهم على هذا الجرم وفقا للقانون المصرى، وذلك بعد انتشار ظاهرة التحرش خاصة بالأطفال، ما أثار غضب واستياء الشعب المصرى.

وأكدت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية إشراقة، أن مسئولية التصدى لتلك الظاهرة تقع على عاتق الجميع، وذلك من خلال تصوير أى حالة تحرش، ونشرها عبر أى وسيلة اعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، حتى يتم فضح كل متحرش.

وأوضحت هدير أبو القاسم، أن المبادرة تستهدف أيضا الحفاظ على بناتنا ورفع الوعى لديهم بضرورة مواجهة الظاهرة وعدم الخجل من فضح أى شخص يحاول التعدى عليها، وبالتالى معاقبته، ما يعمل على التقليل والحد من انتشار تلك الظاهرة السيئة.