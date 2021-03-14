جوجل تطرح شهادات مهنية فى مجالات عدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإن طرح تلك الشهادات يهدف إلى سد فجوة المهارات فى مجالات تحليل البيانات، وإدارة المشروعات، وتصميم تجربة المستخدم (UX).
وقال الرئيس التنفيذى لشركة "جوجل"، سوندار بيتشاى، إن الشهادات المهنية تسهم فى مساعدة أرباب العمل على تطوير مهارات قوتهم العاملة.
ومع تبنى المزيد من الشركات لطرق العمل الرقمية، يقدر أن 50٪ من جميع الموظفين سيحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاراتهم بحلول عام 2025.
وفقا لـ"جوجل"، فقد قال 82٪ من الخريجين إن البرامج ساعدتهم على التقدم فى حياتهم المهنية فى غضون ستة أشهر، بما فى ذلك الحصول على علاوة أو العثور على وظيفة جديدة أو بدء عمل تجارى جديد.
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