طريقة تحضير كرات المكرونة بالجبن

جدة - نرمين السيد - ومن بين الوصفات الجديدة التى تساعدك فى التخلص من ملل الأطعمة التقليدية "كرات المكرونة بالجبن"، وتلك الوجبة ستنال إعجاب الأطفال والكبار.

ولتحضير كرات المكرونة بالجبن، نحتاج إلى:

-4 بيضات.

-ملعقة كبيرة من الكاتشاب.

-2 كوب من صدر دجاج مخلى من العظام ومفروم.

-2 حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

-2 حبة من البصل مقطع صغير.

-كيس مكرونة سباجتى مقسومة نصفين ومسلوقة.

-جبن.

-كوب من معجون الطماطم.

-ملعقة صغيرة من البهارات.

-كيس صلصة البشاميل.

-ملعقة صغيرة من الملح.

-كوب دقيق.

طريقة التحضير:

يجب سلق كيس المكرونة مع قليل من الملح وتصفيتها من الماء، وفى مقلاة يتم تشويح البصل وعندما يتحول لونه إلى الذهبى يضاف له البهارات والدجاج وتخلط تلك المكونات وتترك على النار حتى النضوج.

ويوضع بعدها معجون الطماطم على الدجاج وتحرك حتى يتسبك الخليط وإضافة الكاتشب له.

ويتم تحضير البشاميل ثم خلطه مع المكرونة والبطاطس المهروسة والدجاج والجبنة، وتشكيلها على شكل كرات متوسطة الحجم ثم غمرها فى الدقيق والبيض والبقسماط على الترتيب والتأكد من تغليفها جيدا.

ويجب بعدها إدخال الكرات بهدوء فى زيت ساخن وغزير وتترك كرات المكرونة حتى تحمر وتأخذ اللون الذهبى ثم تخرج الكرات على ورق المطبخ حتى تمتص الزيت لتقدم ساخنة.