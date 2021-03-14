الصين تخطط لبناء محطة بحثية على القطب الجنوبى للقمر

وأضاف رن، فى تصريحات اليوم الأحد، أنه تم تخطيط ثلاث مهام للمرحلة الرابعة لبرنامج استكشاف القمر، حيث يضم البرنامج استرجاع عينات القمر من القطب الجنوبى، ومسحا تفصيليا، واختبار تقنيات رئيسية فى الاستعداد لبناء المحطة.
وتابع رن: "أنه قد يكون هناك نهار قطبى وليل قطبى على القطب الجنوبى للقمر مثل القطبين الشمالى والجنوبى للأرض، وتساوى فترة دوران القمر فترة ثورته، ويكون كلاهما 28 يوما ولذلك، قد يكون الضوء على القطب الجنوبى للقمر أكثر من 180 يوما متتاليا، ما سيكون مناسبا جدا لرواد الفضاء لإجراء البحوث العلمية".
وحول مذكرة التفاهم التى وقعتها الصين وروسيا لبناء محطة بحثية علمية دولية على القمر، أشار رن إلى أنه فى إطار مذكرة التفاهم، ستستغل الصين وروسيا تجاربهما فى العلوم والبحوث والتطورات الفضائية ومعداتهما وتقنيتيهما الفضائية، وستشكلان خريطة طريق لبناء محطة بحثية دولية للقمر لإجراء التعاون الوثيق بشأن المشروع.
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