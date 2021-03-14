فيديو.. برق حارق يصعق 4 أشخاص فى الهند ويسقطهم فى الحال

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت شبكة "سكاى نيوز"، التقطت كاميرا لدائرة تليفزيونية مغلقة فى حى "سيجنيتشر فيلا فاتيكا سيتى فى جوروجرام، الصاعقة أثناء حدوثها، حيث شوهد الرجال الأربعة الذين كانوا يحاولون مداراة أنفسهم من الأمطار تحت شجرة، التى ضربها البرق.

وبحسب التسجيل، فقد وقعت الحادثة مساء أول أمس الجمعة، عندما كان الرجال الأربعة يقفون تحت شجرة فى الحديقة بسبب الأمطار الغزيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية عن الشرطة قولها إن جميع المصابين يخضعون للعلاج فى المستشفى مشيرة إلى أنهم خرجوا من دائرة الخطر.

وتم التعرف على الجرحى وهم شيفدوت ورام براساد ولالى وأنيل، وهم من العاملين فى مجال الحدائق والبستنة فى المنطقة، وفقا لما ذكره موقع "زى نيوز" الإخبارى الهندى.

وأظهرت لقطات الفيديو لكاميرا الدائرة التلفزيونية المغلقة، التى تم التقاطها للحدث، كيف تم انقضت الصاعقة عليهم فجأة وسط الأمطار المصحوبة برعد وبرق مما أدى إلى إصابة جميع الرجال، حيث سقط ثلاثة منهم أولا، ثم سقط الرابع.

وهرع فريق من الشرطة إلى الموقع بعد وقت قصير من تلقى المعلومات حول الحادث.

وأدخل الرجال الأربعة إلى مستشفيين حيث تعرضوا لإصابات مختلفة وأخضعوا جميعا للعلاج، ومع ذلك فإن التحقيقات جارية بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية.